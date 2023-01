Villaggio degli Sposi | trovato con 200 grammi di marijuana nel baule | arrestato 40enne

Il Corriere della CittÃ

... mastelli e contenitori, da allocare all'interno deldella Carità . "Un grande grazie a ... a sostegnoEmpori della Solidarietà che in questo momento stanno dando la possibilità a ...Si tratta quindi di hotel, bed and breakfast,turistico ed altri. La legge di Bilancio ... leggi anche Sci, parte la stagione invernale 2022 - 2023: il calendario di aperturaimpianti ... Sparatoria nel villaggio degli indiani: ferito un uomo La polizia locale lo ha bloccato in auto al Villaggio degli Sposi. Il cane anti droga ha subito fiutato il bagagliaio. Con lui c’era anche la compagna italiana ...Coppia fermata per un controllo al Villaggio degli Sposi. Nel bagagliaio trovati anche bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due coltelli ...