Vietnam | dichiarato morto il bimbo caduto in un pozzo profondo 35 metri | “Non siamo riusciti a salvarlo”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una vicenda che ha ricordato molto da vicino la storia di Alfredino Rampi, e terminata, purtroppo, allo stesso modo: inun bambino di 10 anni, Hao Nam, èdopo aver passato 4 giorni in un35, in un cantiere nella provincia del delta del Mekong. È scivolato in un pilastro di cemento cavo. Incessante il lavoro dei soccorritori, che hanno provato in tutti i modi ad estrarlo vivo e hanno lavorato per oltre 100 ore. Ma si è dimostrato tutto inutile. Troppo stretto il buco nel quale l’esile corpo del bambino è passato: il diametro misura appena 25 centi. Il piccolo è stato sentito gridare aiuto poco dopo essere, stava camminando in un’area dove è prevista la costruzione di alcuni ponti. L’incidente risale allo scorso 30 dicembre ...