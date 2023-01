Video Psg | Galtier ' ' panchina' ' Donnarumma | ' ' Domani gioca Navas' '

Mediagol.it

Dopo l'errore nella gara di Ligue 1 contro il Lens, il tecnico del, Christophe Galtier, decide di lasciare fuori il portiere italiano Gigio ...I compagni di squadra dell'attaccante 35enne e lo staff della squadra parigina si sono schierati sul campo del club a Saint - Germain - en - Laye, mentre il consulente sportivo delLuis Campos ... VIDEO Messi, passerella d’onore: l’accoglienza del PSG dopo il trionfo Mondiale Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...I parigini giocheranno in trasferta in Coppa di Francia ma in casa PSG si pensa già a quale accoglienza verrà riservata all'argentino al Parco dei Principi dopo la vittoria in finale contro la Francia ...