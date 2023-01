Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA FOSSIGNANO DIREZIONE LATINA SU VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RIGNANO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E ALTEZZA A 24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMNO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral