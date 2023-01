Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)DEL 5 GENNAIO 2022 ORE 09:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E COLLE SALARIO. SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO; QUALCHE DISAGIO PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA WALTER TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO LO SVOLGERSI NELLA CAPITALE, DOMANI, 6 GENNAIO, GIORNO DELL’EPIFANIA, DELL’EVENTO PODISTICO “CORRI PER LA BEFANA” CHE INTERESSERÀ LA CIRCONVALNE TUSCOLANA, LA VIA TUSCOLANA STESSA, VIA DELLE CAPANNELLE E VIA APPIA. DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 PREVISTE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO ...