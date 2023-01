“Vi fate male da soli” La Bce agita lo spettro dei mercati nervosi contro il governo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nessuna reazione ufficiale all'invettiva di Guido Crosetto, ultimo attacco arrivato dai politici italiani. Niente dichiarazioni e bocche cucite, ma in casa Bce non nascondono lo stupore, almeno lontano dai microfoni, per l'atteggiamento dei membri della maggioranza di centrodestra. “Sono sorpresa. E non capisco” il pensiero di Christine Lagarde, numero uno dell'istituto di Francoforte, riferito da Repubblica. Che poi fornisce la versione dai fatti secondo due fonti della Bce: “In primo luogo siamo in un quadro totalmente opposto a quando Mario Draghi lasciò la Bce. Ora l'inflazione è alta e una Banca centrale non può fare altro che alzare i tassi. Tanto più quando la corsa dei prezzi, in alcuni Paesi europei, è da mesi a due cifre”. Ed in particolare arriva un messaggio ancora più chiari: “Con queste bordate l'Italia rischia soltanto di farsi delda sola”. ...