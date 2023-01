Veronica Lario al battesimo del nipote vestita così | ‘riappare’ in pubblico dopo anni

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In occasione deldelè riapparsa inmolto tempo. L’ex signora Berlusconi non ama i riflettori e preferisce stare lontano dal gossip e dalle polemiche sterili. Per molti è l’unica donna ad aver affiancato l’ex premier nei momenti importanti della sua vita.e Berlusconi si sono sposati nel 1990 e hanno avuto tre figli Barbara, Eleonora e Luigi oggi alla guida dell’impero creato dall’imprenditore. Donna bellissima, di classe e affascinanteha intrapreso anche la carriera cinematografica lavorando in alcuni film di rilievo come Bel Ami e Tenebre di Dario Argento. Poi ha scelto di sostenere il marito e di essere una madre presente, per questo si è ritirata dalle scene. La ...