Verissimo inizia il 2023 con il botto | Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilcon i fuochi d’artificio a. Per la gioia di tutti i fan del Grande Fratello e non solo, arrivano i Prelemi.sarannodomenica, alle ore 16:30 su Canale 5. Silvia Toffanin intervisterà l’amatissima coppia, dopo aver ospitato a fine 2022, il bel Pier. I due racconteranno i loro progetti futuri e le novità di questo. Come molti sanno, gli ex gieffini sono impegnatissimi. Stanno avendo entrambi un ottimo periodo professionale e finalmente hanno preso casa insieme a Milano. Quali novità ci saranno da Casa Prelemi? Lo scopriremo nella prossima puntata di. Visualizza questo post su Instagram Un post ...