Ventura | “Solo il miglior Napoli prima della sosta avrebbe potuto contrastare l’Inter”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’ex CtNazionale, Giampiero, ha parlato a Radio Crc nel corsotrasmissione “Si Gonfia la Rete”. Ecco le sue parole: “Ilvisto ieri è sottotono, ma si può mettere in preventivo.era impossibile fermare il, ma lo stop ha rallentato gli azzurri. Ha incontrato ieri una squadra che ha avuto qualità e determinazione superiore. Tanti fattori possono aver influito sulla sconfitta: la condizione fisica, quella mentale, ma credo che alcuni calciatori non siano quelli delle ultime partite come Di Lorenzo e Lobotka su tutti. Non so che lavoro abbia fatto il, ma probabilmente alcuni calciatori hanno bisogno di tempo per ritrovare la brillantezza che avevano...

Ventura: "Solo il miglior Napoli prima della sosta avrebbe potuto ... Le considerazioni dell'ex commissario tecnico a proposito di quanto accaduto ieri sera al Meazza tra le due squadre ...Gian Piero Ventura, ex allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc. "Il Napoli visto ieri è sottotono, ma si può mettere in preventivo. Prima della s ...