(Di giovedì 5 gennaio 2023) Gianpieroparla di Inter-, partita pesa dagli uomini di Spalletti allo stadio San Siro di Milano. A Radio Crc l’ex commissario tecnico della Nazionale ha detto: “Ilvisto ieri è, ma si può mettere in preventivo. Prima della sosta era impossibile fermare il, ma lo stop ha rallentato gli azzurri. Ha incontrato ieri una squadra che ha avuto qualità e determinazione superiore. Tanti fattori possono aver influito sulla sconfitta: la condizione fisica, quella mentale, ma credo che alcuninon siamo quelli delle ultime partite come Di Lorenzo e Lobotka su tutti. Non so che lavoro abbia fatto il, ma probabilmente alcunibisogno di tempo per ritrovare la brillantezza che ...

napolipiu.com

... ma viene esonerato proprio alla vigilia della prova contro il Bologna) e le quattro con: ...- 0 fuori casa con Catania e Chievo (rispettivamente nel gennaio '12 e '14) e perde a Parma e(...Sino a chenon ha perso la pazienza. Adesso basta. Adesso corri come tutti gli altri. Ma ... Immaginatelo a bordo campo durante un allenamento del. Lo sentirete esclamare "Non me ne frega ... Ventura: “Napoli sottotono, troppi calciatori non hanno reso” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianpiero Ventura, ex allenatore del Napoli: “Il Napoli visto ieri è sottotono, ma si può mettere in preventivo. Prima ...Sono rimasto particolarmente stupito - per non dire altro - dalle reazioni che il mio ultimo pezzo sul campionato prossimo venturo ha suscitato nei lettori di Calciomercato.com. La mia serenità e cons ...