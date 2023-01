Venezia | la famiglia del 18enne morto durante l’alternanza scuola-lavoro non ha diritto al risarcimento

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I familiari di Giuliano De Seta, ilschiacciato da una lastra di metallouno stage per, non otterranno alcun. Il giovane quando è rimasto vittima sul posto diera uno stagista e non operaio, status che incide sulalInail. Come riferisce Il Gazzettino, nella condizione di stagista non rientra tale, salvo nel caso in cui si tratti di un «capo», condizione rara se sei unche frequenta ancora la. Giuliano era residente a Ceggia () e allora frequentava il quinto anno di un istituto tecnico di Portogruaro. Il ...

Il sostituto procuratore di Roberto Terzo ha iscritto i loro nomi sul registro degli ... con una grande passione per il rugby A esprimere il cordoglio e la vicinanza della città alla... Venezia, niente risarcimento per la famiglia dello studente morto in alternanza scuola-lavoro Giuliano De Seta rimase schiacciato sotto una lastra di acciaio a Noventa di Piave: la norma non prevede l'indennizzo ... Beffa per i genitori di Giuliano De Seta, il diciottenne schiacciato da un blocco d'acciaio in una fabbrica di Noventa di Piave. Tecnicamente era uno ...