Venduto il primo modello del Grande 26M di Azimut Yachts

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ildella serie26M diYacht. Il tutto si è svolto con una trattativa sostenuta dalla società di brokeraggio Smart. La barca era stata varata lo scorso agosto a Viareggio ed è stata presentata al Cannes Yachting Festival.il26M: alcuni dettagli della barca Come la sorella36M, lo yacht porta la firma del designer Alberto Mancini ed è caratterizzato da linee esterne essenziali e leggere. Per gli interni, invece, il cantiere si è affidato allo studio Achille Salvagni Architetti, che ha trasformato e ottimizzato gli spazi per ottenere il massimo comfort e riservatezza. Gli interni di questa prima unità, supportati da 140 Gross Tonnage di stazza, ...

Borsa Italiana

Il primato degli "sbadati", ricorda Agipronews, appartiene all'edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu ilpremio da 5 milioni di euro,a Roma (e rimesso poi in gioco l'anno ...Il primato degli 'sbadati', ricorda agipronews, appartiene all'edizione 2008/2009, quando a non essere reclamato fu ilpremio da 5 milioni di euro,a Roma (e rimesso poi in gioco l'anno ... Gm: riconquista primo posto per auto vendute in Usa, +2,5% a 2,27 ... Vendo n 2 Fantic Motor come da fotografie. Primo 80cc Polini, accensione elettronica, marmitta artigianale . Secondo 50cc con marmitta originale. Funzionanti. Ambedue con targa 6 numeri. Non si vendon ...Vediamo il resoconto generale del mercato videoludico nel Regno Unito per il 2022, con un calo generalizzato nelle vendite software e hardware.