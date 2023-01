(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci sono voluti all’incirca 40per veder restaurata la celebredi, in, nella zona dei Castelli Romani. L’inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 5 Gennaio alle ore 17:30 al cospetto del complesso marmoreo che èto finalmente a zampillare. I lavori L’architetto Antonio Forcellini ha spiegato che sono stati necessari quasi 4 decenni perchè lo scopo era quello di riportare in vita l’anima della. Pertanto, hanno dovuto lavorare con dovizia di particolari. Non solo l’aspetto romantico ha ritardato la finitura dell’opera. Ma anche si è scoperto che alcuni lavori non si potevano svolgere nella stagione estiva, rimandando il tutto a settembre. Questo è quello che ha spiegato uno dei maggiori esperti a livello ...

Il Corriere della Città

due anni di sosta pewr la pandemia, alle 10 partirà inoltre lo storico corteo da Via della ... Ala notte dell'Epifania si festeggia con i pasquellari, che la sera del 5 gennaio girano per ......aver perquisito una delle autovetture noleggiate, sono stati rinvenuti 32g di cocaina ... L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale die per l'uomo è stata disposta la misura ... Velletri, dopo 40 anni torna funzionante la fontana di Piazza Cairoli Ci sono voluti all’incirca 40 anni per veder restaurata la celebre fontana di Piazza Cairoli, in Velletri, nella zona dei Castelli Romani. L’inaugurazione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 5 Gennai ...FERMO – Il Luogotenente Andrea Giannessi ha lasciato l’altro ieri, il comando della Stazione Carabinieri di Fermo per termine della sua attività in servizio, e collocamento in congedo. Il Sottufficial ...