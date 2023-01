Vasquez | 'Voglio essere tra i 5 migliori portieri della storia | al Milan per fare il titolare' In mattinata è in Italia

Calciomercato.com

Devisè il nuovo estremo difensore del Milan e arriva a titolo definitivo dal club ... Nonpartire prevenuto, perché so che il Milan fa un lavoro di scouting certosino e nulla viene ...Ma non sempre vince chi spende di più ed iopensare che si può sognare e credo che quando si ... In attacco possibile il rientro di Spina dal 1' con Arena e uno tra Mbakogu oa fungere da ... Vasquez: 'Voglio essere tra i 5 migliori portieri della storia, al Milan ... Devis Vasquez, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Caracol Radio soffermandosi sul suo arrivo al Milan: “Il mio agente è stato in Italia e mi ha detto che ...Seguite con noi i trasferimenti di gennaio - affari conclusi ma anche rumors - dei massimi campionati europei di calcio.