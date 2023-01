Valencia | Gattuso su Nandez | 'Ci serve un centrocampista | ma'

Sportitalia

Sul calciatore ci sono diversi club della Liga dal Cadice aldi, dal Siviglia sua meta preferita e l' Atletico Madrid di Simeone. Al momento però a Formello non sono arrivate offerte ...Ilcerca un centrocampista dopo il brutto infortunio di Nico Gonzalez. Secondo 'As', in cima alla lista ci sarebbero due giocatori che Rinoconosce bene per averli allenati entrambi: ... Valencia, a Gattuso non interessa Nandez: "Non è un regista" Mercato Juve, Gattuso vuole un centrocampista bianconero per rinforzare la rosa del suo Valencia. Le ultime Il Valencia è in cerca di un centrocampista sul mercato e per As avrebbe messo nel mirino, t ...“Nahitan Nandez ci interessava, ma non è un regista e stiamo cercando giocatori in quella posizione”. Così Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia, come raccolto dal Mundo Deportivo.