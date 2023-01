Vaccino 2 0 per il cancro del pancreas | 950mila euro dal Pnrr per metterlo a punto

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un finanziamento didalper il nuovissimo2.0 a Dna per la cura del tumore delall’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il progetto ha lo scopo di validare ‘Eno3Pep’ comedi seconda generazione somministrabile virtualmente a tutti i pazienti con tumore pancreatico. Il ministero della Salute – dettaglia una nota – ha approvato l’ammissione al finanziamento del bando ‘Proof of concept’ (PoC). Il progetto ha come obiettivo il completamento degli studi preclinici, di tossicità e bio-distribuzione e la raccolta di tutte le informazioni necessarie per ottenere l’autorizzazione da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) della sperimentazione clinica. Il progetto è coordinato da Francesco Novelli, responsabile del Laboratorio ...