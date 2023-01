Usa | settore privato crea 235 000 posti lavoro | più delle attese

Il Sole 24 ORE

A dicembre, 16.193 tagli si sono verificati in aziende di questoper un totale di 97.171 all'anno, il principaleche ha tagliato posti di lavoro nel 2022. È in aumento del 649% ...La crescita maggiore è quella deldei servizi (+213 mila), in particolare Leisure/hospitality (+123 mila) e Professional/business services (+52 mila). Male Trade/transportation/utilities ( - ... Usa: +235.000 posti lavoro settore privato a dicembre, sopra le attese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 05 gen - Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 31 dice ...Le aziende statunitensi hanno creato più posti di lavoro del previsto a dicembre, trainate dalle piccole e medie imprese, evidenziando la resilienza della ...