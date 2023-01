Usa | settimo voto per speaker Camera | McCarthy si ferma a 201

AGI - Agenzia Italia

Kevin McCarthy non è riuscito a ottenere i 218 voti necessari per essere eletto speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il leader repubblicano si è fermato a 201 voti, contro i 212 ... Stallo alla Camera Usa per l'elezione del nuovo speaker. Si va all'ottavo scrutinio Ennesima fumata nera, la settima di fila. Neanche questa volta il repubblicano Kevin McCarthy ha ottenuto i voti necessari per essere eletto speaker della Camera dei rappresentanti. Niente da fare all ...La Camera degli Stati Uniti ha già votato otto volte per eleggere il suo speaker, il deputato che guida i lavori ...