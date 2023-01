Usa | settima fumata nera per Mc Carthy | si va all' ottavo scrutinio

RaiNews

- Nonostante le ulteriori concessioni ai 20 estremisti ribelli, il leader repubblicano Kevin McCarthy non è passato neppure allavotazione che averbbe dovuto nominarlo speaker della Camera. ......e il democratico Hakeem Jeffries sono stati nominati per lavotazione nell'elezione dello speaker della Camera dei Rappresentnti. A breve si terrà la votazione. 18:35 Al via la... Usa. Settima votazione per eleggere il nuovo Speaker della Camera rinviata a mezzogiorno Sembra che AMD abbia deciso di abbassare leggermente, ma in maniera significativa, il prezzo di Radeon RX 7900 XT in USA, contro Nvidia RTX 4070 Ti.Nonostante le ulteriori concessioni ai 20 estremisti ribelli, il leader repubblicano Kevin McCarthy non è passato neppure alla settima votazione che averbbe dovuto nominarlo speaker della Camera. Simi ...