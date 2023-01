Usa | sesta bocciatura di fila per l’elezione del repubblicano McCarthy come speaker della Camera Biden | “Sta diventando imbarazzante”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Partitocontinua a spingere per far eleggere Kevinnuovoamericana, ma l’aula continua a respingerlo. Al sesto voto, il terzo nella giornata di mercoledì, il rappresentante del Grand Old Party è stato nuovamente bocciato dai colleghi ottenendo solo 201 preferenze, con un voto che sta evidenziando sempre più la spaccatura interna ai conservatori, nonostante l’appello lanciato anche da Donald Trump ai venti ‘ribelli’ più estremisti. La seduta è stata aggiornata a giovedì alle 12 ora locale, alle 18 ora italiana. Il presidente Joeha definito la situazione “”, anche perché tra i Repubblicani è già stato presentata la candidatura alternativa di Byron Donalds, anche lui uno dei dissidenti dell’ala più ...

la Repubblica

, i Repubblicani von vogliono McCarthy: 'Situazione surreale' Clamoroso stallo alla Camera negli, i Repubblicani non riescono ad eleggere il loro speaker , anche lavotazione non ha portato alla nomina, mancano i numeri. Kevin McCarthy , 57 anni, eletto in California, nella passata ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anchefumata nera per lo Speaker della Camera. Nonostante Trump Stati Uniti, ritardi e ... Usa, sesta fumata nera per lo Speaker della Camera. Nonostante Trump Ancora nulla di fatto nella votazione per eleggere lo speaker della Camera dei rappresentanti Usa: il candidato ufficiale della maggioranza repubblicana, Kevin McCarthy (nella foto), non ha ottenuto a ...Il Paese più potente al mondo è privo del suo organo legislativo. Si cercano soluzioni, ma i vecchi mandati sono ormai scaduti ...