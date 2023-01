Usa | nona votazione Speaker Camera | McCarthy bocciato di nuovo | perde 1 voto**

RaiNews

...fatto alla Camera, i deputati rimangono ancora senza un nuovo speaker. Il repubblicano Kevin McCharty ha perso anche il nono scrutinio, dopo 8 votazioni andate completamente a vuoto. Nella...PORTA PORTESE EST - Linea 075 direzione Ponte di, prosegue su viale Palmiro Togliatti, ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Romala nostra Partner App gratuita ! ... Usa: Kevin McCarthy battuto anche alla nona votazione per speaker della Camera I ricercatori stimano che il Pil mondiale ammonterà a 102 trilioni per il 2022 nel suo complesso e raddoppierà all'incirca a 206 trilioni nel 2037.La Russia ha affermato di avere le prove che Ucraina e USA lavorano a componenti di armi biologiche sul territorio ucraino.