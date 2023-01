Usa | migliora Damar Hamlin dopo l’infarto in campo «Comunica per iscritto Ma non sappiamo se si riprenderà del tutto» – Il video

(Di giovedì 5 gennaio 2023) «È sveglio e respira», il difensore dei Buffalo Bills svenuto indurante la partita di football americano in Nfl contro i Cincinnati Bengals. Secondo i medici dell’University of Cincinnati medical center, il giocatore stando e al momento «è in grado dire per». Il 24enne è ricoverato dallo scorso 4 gennaioaver avuto due arresti cardiaci, il primo inun colpo al petto durante la partita che gli ha fatto perdere i sensi. Gradualmentesta anche recuperando l’uso di mani e piedi: «Sembra chefunzioni nel suo cervello», ha detto il medico Timothy A. Pritts. Nell’equipe medica però c’è cautela sul recupero del giocatore. Il medico ...

