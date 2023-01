Usa | il repubblicano Kevin McCarthy bocciato anche al settimo voto per speaker della Camera

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ennesima fumata nera, la settima di fila. Nequesta volta ilha ottenuto i voti necessari per essere elettodei rappresentanti. Niente da fare alla settima votazione nonostante le ulteriori concessioni ai 20 estremisti ribelli. Simili i numeri finali: tutti i 212 voti dei dem al loro leader Hakim Jeffries, 201 ae 18 al suo rivaleByron Donalds, mentre unè andato disperso e un deputato non ha votato. Per essere eletti sono necessarie 218 preferenze., primavotazione, era apparso fiducioso. “Penso stiamo facendo progressi. Stiamo lavorando insieme per raggiungere una soluzione”, aveva ...

