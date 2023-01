Agenzia ANSA

Musk entra a gamba tesa nell'impasse alla Camera, dove i repubblicani non sono ancora riusciti a eleggere lo Speaker. "Kevin McCarthy dovrebbe essere Speaker", twitta Musk. McCarthy è stato ...... perchè da quello che possiamo capire lo stessoMusk non ne era a conoscenza. Tutto nasce da ... Possibile che neglisia così facile accedere alla registrazione di un brevetto usando marchi di ... Usa: Elon Musk, McCarthy dovrebbe essere Speaker - Nord America Non succedeva da 100 anni che l'elezione non avvenisse al primo voto. Non accadeva da 100 anni che il nuovo speaker della Camera dei rappresentanti Usa non venisse eletto alla prima votazione. A… Legg ...Elon Musk entra a gamba tesa nell'impasse alla Camera Usa, dove i repubblicani non sono ancora riusciti a eleggere lo Speaker. "Kevin McCarthy dovrebbe essere Speaker", twitta Musk. (ANSA) ...