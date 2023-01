Usa | bomba ciclonica colpisce la California | in 60mila senza luce

TGCOM

... dopo, Cina e Russia. Sotto il profilo politico internazionale, ciò significa soprattutto che, ... E neanche ad immaginare, dopo la violenta eliminazione di Herrhausen, fatto a pezzi da una...... perché questo discorso - una vera e propria- manda a mare gli sforzi di cinque secoli di ... È questa proprio la stessa parola chel'imperatore: Dio agisce con logos . Logos significa insieme ... Usa, California in allerta per l'arrivo del "ciclone bomba" (ANSA) - ROMA, 05 GEN - Oltre 185.000 tra case, uffici e attività commerciali sono senza corrente elettrica in California a causa del 'ciclone bomba' che ha colpito lo Stato: lo riporta il San Francis ...Una «bomba ciclonica» ha travolto la California mercoledì, portando forti venti e piogge torrenziali che hanno lasciato decine di migliaia di case senza ...