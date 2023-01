Usa | +235 000 posti lavoro settore privato a dicembre | sopra le attese

Borsa Italiana

Molto meglio del previsto l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a dicembre 2022 . Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento dimila posti di lavoro, dopo i 127 mila del mese precedente. Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 150 mila unità. È quanto indica il r eport della Automated Data Processing (ADP) , che ...Le buste paga nel settore privato sono aumentate di.000 il mese scorso, secondo i dati dell'ADP Research Institute. La previsione mediana in un sondaggio di economisti effettuato da Bloomberg ... USA, ADP: a dicembre 235 mila occupati in più, molto sopra le attese New York, 5 gen. (askanews) - L'occupazione nel settore privato statunitense è ulteriormente aumentata in dicembre, superando di molto le ...L’occupazione nel settore privato statunitense è aumentata a dicembre più delle attese. Secondo il rapporto mensile redatto da Automatic Data ...