Urla di dolore e lacrime | l’infortunio di Terrier è terribile | VIDEO

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Immagini shock per il gravissimo infortunio di Martinnel match di Ligue 1 tra Rennes e Nizza. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 2-1.è un calciatore francese, attaccante classe 1997. E’ cresciuto nelle giovanili del Lilla, poi il passaggio in prima squadra. Nel 2017 il trasferimento in prestito allo Strasburgo, l’esperienza più importante è stata al Lione. Nel 2020 passa al Rennes e si è dimostrato un ottimo realizzatore. Al 36esimo della sfida contro il Nizza è stato vittima di un gravissimo infortunio. Il calciatore è uscito dal campo inper una brutta torsione del ginocchio, lehanno sconvolto i tifosi sugli spalti.si è già sottoposto ad accertamenti e l’esito non è stato di certo positivo: rottura del legamento crociato del ginocchio ...

