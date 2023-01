Uno Bianca | inchiesta non da riaprire | ma da chiudere La richiesta di verità non diventi solo un rito

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo La-didei familiari delle vittime della Unomerita una considerazione che non può e non deve essere consumata nelannuale del 4 gennaio, anniversario della Strage del Pilastro. Una commemorazione, quella che ricorda il sacrificio di tre ragazzi per mano di Roberto, Fabio e Alberto Savi, che unisce qualcosa di profondamente commovente – a partire dal dolore sempre vivo di Anna Maria Stefanini, madre di Otello, di Alessandra Moneta, sorella di Andrea, di Ludovico Mitilini, fratello di Mauro -, a qualcosa di inaccettabilmente ipocrita: la promessa di far piena luce su quella e sulle altre vicende collegate da parte delle istituzioni di Giustizia della città. Sono trascorsi ormai più di anni 32 dall’evento più agghiacciante nella ...