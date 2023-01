United Cup tennis | Italia in semifinale | c’è la Grecia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Sconfitti contro la Polonia, ma qualificati al turno successivo. LaCupcontinua per l’che nella giornata di ieri ha ceduto contro i polacchi staccando il pass, comunque, per le semifinali di questa competizione in corso di svolgimento in Australia. Nella terra dei canguri ci sarà, ancora, la nostra Nazionale guidata da Vincenzo Santopadre: gli azzurri saranno chiamati a disputare dei match impegnati contro la, compagine che potrà mettere in campo delle individualità davvero molto pericolose da affrontare.Cupavanti con il merito dei numeri (Credit foto – pagina Facebook FITP)Contro la Polonia la differenza l’ha fatta, certamente, la categoria femminile: le avversarie di Martina Trevisan ...

OA Sport

Battuti 2 - 3 dalla Palonia, gli azzurri vengono ripescati nella. Djokovic a rischio negli Stati ...Non che la Grecia, peraltro prima testa di serie della, sia avversaria facile, perché è vero che ha "solo" Tsitsipas e Sakkari, ma è anche vero che quei due giocano tre dei cinque match di ... LIVE Bronzetti-Linette 1-6 2-6, Italia-Polonia 2-2 United Cup in DIRETTA: dominio della polacca e per l'accesso in semifinale sarà decisivo il doppio misto Cup 2023 , evento che apre la nuova stagione tennistica. E' tempo delle 'City Finals' a Brisbane, Perth e Sydney, dove scopriremo le quattro squadre che approderanno alle fasi finali di Sydney. In cor ...Dopo le difficoltà delle prime due partite, per Martina Trevisan arriva un importante segnale di riscatto al di là del risultato in quanto tale. Iga Swiatek vince per 6-2 6-4 e porta la sfida tra Ital ...