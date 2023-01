United Cup di Tennis | l’Italia attende la Grecia in semifinale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Brisbane –capitanata da Vincenzo Santopadre si è qualificata per le semifinali dellaCup, la nuova competizione mista a squadre in corso sul cemento outdoor di tre differenti città australiane (Brisbane, Perth e Sydney). Gli azzurri hanno perso al doppio misto decisivo contro la Polonia (3-2) nella sfida tra le due vincenti dei gruppi cittadini a Brisbane (City Final) ma, in virtù di un bilancio vittorie-sconfitte e di un quoziente set più favorevole rispetto alle avversarie, sono stati ripescati come migliori perdenti. Adesso, dunque, il penultimo atto contro lache, sempre al doppio misto decisivo, ha avuto la meglio sulla Croazia. Il teatro sarà la Ken Rosewall Arena di Sydney. I primi due singolari sono in programma non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali) di venerdì 6 gennaio. Apriranno le danze ...

Agenzia ANSA

Sabato invece Berrettini contro Tsitsipas, poi Bronzetti e doppio misto SYDNEY (AUSTRALIA) - Italia e Grecia si affrontano domani e sabato nella sfida che vale un posto in finale alla "", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023 e che mette in palio fino a 500 punti per i ranking Atp e Wta e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari. Alla ...Atp Tennis Laentra nel vivo con le migliori quattro nazionali che giocheranno le semifinali, tutte in scena a Sydney. A passare il turno sono state le tre vincitrice delle finali della città in cui sono ... United Cup: vince la Polonia, Italia in semifinale Sabato invece Berrettini contro Tsitsipas, poi Bronzetti e doppio misto SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Italia e Grecia si affrontano domani ...La Grecia si conferma squadra ostica e imprevedibile: le parole del gruppo in vista della semifinale con l'Italia ...