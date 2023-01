Un’Atalanta irriconoscibile | senza cattiveria e troppi errori individuali

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Altro che inizio con i botti! L’Atalanta rischia di andare subito a ‘Picco’ (lo stadio dove qualche mese fa aveva vinto a mani basse per 3-1) alla prima del 2023 e per fortuna che, una volta tanto, arrivano i gol dalla panchina a salvare il salvabile. E anche la faccia, in una serie che avrebbe potuto diventare molto negativa. Invece no, il miglior nerazzurro, Hojlund, suona la riscossa e un altro entrato dalla panchina, Pasalic, a tempo quasi scaduto trova la rete del pareggio. Si dovrebbe dire ‘tutto è bene quel che finisce bene’, dopo lo spavento, l’incubo di vedere un’altra Lecce, che si pensava di aver archiviato e dimenticato. Invece… L’Atalanta vista a La Spezia è stata sconcertante: una brutta collezione di difetti già visti e che sembravano superati. Sì certo, c’era stato il piccolo campanello d’allarme dell’amichevole con l’Az, quel gol assurdo subito al primo minuto. Però si ...