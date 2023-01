Una Rsa su quattro irregolare | Confcommercio Salute | “Il settore è troppo delicato per essere trascurato | serve una svolta”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “A meno di tre mesi dal nostro ultimo appello a istituzioni e operatori del, nuovi gravi fatti di cronaca inquinano l’intero universo delle Rsa. Il bilancio odierno dei controlli compiuti dai carabinieri del Nas nelle festività natalizie in tutta Italia, con un quarto delle strutture per anziani (152 su 607 controllate) risultate irregolari, è inquietante e impone interventi urgenti sul”. Il presidente di, Sanità e Cura, Luca Pallavicini, ha così incalzato le istituzioni a valle dell’ormai classico bliz natalizio dei Nas nelle strutture che ospitano gli anziani non autosufficienti. Su 607 strutture controllate, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, 152, pari al 25%, sono risultate irregolari. Sono state sanzionate per 167mila euro 27 persone per violazioni ...

RaiNews

I NAS hanno denunciato il legale responsabile diR. S. A. della provincia di Napoli, poiché ritenuto responsabile di aver detenuto 4 confezione di morfina (per un totale di 20 fiale) non registrate sul prescritto registro di carico e scarico ... Controlli Nas in 607 strutture per anziani: farmaci scaduti e Rsa "pollaio", "Irregolari una su 4" I militari del capoluogo pugliese hanno individuato in una residenza sanitaria della provincia di Bari 119 aghi monouso e tappi perforabili scaduti tenuti con quelli validi. A Reggio Calabria i Nas hanno sequestrato una struttura per disabili mentali, risultata essere priva di ...