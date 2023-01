Una maglia | una storia … la Cavese 1987-88 tornata blufoncè

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Come primadel nuovo anno mi faceva piacere condividere l’ultimissima arrivata, una bellissimadella, risalente alla stagione-88. È proprio in questa stagione che feci il mio “debutto” sugli spalti del “Simonetta Lamberti”, portato da mio padre, ex dirigente accompagnatore degli arbitri ma sempre vicino all’ambiente. All’epoca non avevo neanche 7 anni, ma ricordo distintamente il pareggio su rigore contro l’Atletico Catania e il pareggio a reti inviolate contro la Turris. Gli aquilotti di mister Ballarò e poi di Pietro Fontana, infatti, erano discesi nel campionato di serie C2 girone D, in cui finirono al nono posto, nella fase finale della parabola discendente del calcioche porterà al fallimento del 1991. Ladi ...