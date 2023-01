Un uomo è entrato in un negozio e ha rubato i soldi a un bimbo di 4 anni | “Erano per il suo regalo di Natale” | dice la mamma

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Anon tutti diventano più buoni. Di certo non l’che non si è fatto scrupoli a rubare del denaro ad undi 4. Il piccolo aveva il suo borsellino ed era con ladentro ad undi giocattoli. Queiper il suodi. È bastata L'articolo proviene da Leggilo.org.

Sky Tg24

Secondo quanto riferito da TMZ , il report dei soccorritori del 911 di cui èin possesso il ...ha voluto esprimere la gratitudine a tutti coloro che stanno tentando di salvare la vita dell':...Bloccato dalla sua stessa vittima. Con l'aiuto dei testimoni. Undi 45 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina a Milano dopo aver ... quando ènel negozio e ... Milano, farmacista e clienti bloccano rapinatore: arrestato Un uomo di 63 anni è stato picchiato da alcuni ragazzini nel tentativo di strappargli di mano il telefonino con il quale stava filmando ...All’arrivo dei carabinieri, la moglie dell’82enne non si era accorta che era morto. Dai primi esami non sono stati trovati segni di violenza, ma è stata disposta l’autopsia per conoscere le cause del ...