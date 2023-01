Un giorno da Toro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 1997: Nel Torino che affronta la Reggina al Delle Alpi, in serie B, si esalta Marco Ferrante: tutti e quattro i gol che piegano i calabresi portano infatti la sua firma. Ma c’è di più: Ferrante cala il poker nella ripresa. Per ritrovare un precedente analogo bisogna tornare indietro al giugno del 1946 quando Eusebio Castigliano, detto “zampa di velluto”, realizzò quattro gol nel match vinto dal Torino per 7-1 contro il Napoli. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

