Ultime Notizie – Sicilia | 3 | 7 milioni euro per ‘Sicily Women and Cinema’ di Cannes

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La Regionena ha rifinanziato, per il secondo anno consecutivo, la rassegnaandche si tiene a. “Aumentando i soldi a disposizione della Absolute Blue di cui è amministratore delegato, una società con sede a Kehlen (Lussemburgo) in Zone Industrielle 25: dai 2,2del 2022 si passa a 3e 750 miladell’edizione di quest’ anno”, come riporta oggi Ladi Catania. “L’assessorato al Turismo, retto dal meloniano Francesco Scarpinato ha dato il via libera al progetto con un decreto firmato dal dirigente del Turismo ad interim Franco Fazio e dal responsabile del servizio Film Commission Nicola Tarantino. L’atto è del 30 dicembre, ultimo giorno utile per destinare le risorse del ...

Il Sole 24 ORE

La Disney detiene i diritti della serie e, secondo leindiscrezioni, avrebbe preso in considerazione l'idea di realizzare un reboot guidato dalla star di Alias e Marvel's Agents of S. H. I. E. ...Questesettimane del 2022 hanno probabilmente cambiato la traiettoria di Internet per sempre ... Tutte leche parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca si prepara a escalation militare a febbraio CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ancora nessun movimento ufficiale in casa Lazio in entrata, il calciomercato di gennaio si è aperto ma le mosse vanno ancora studiate con attenzione.Iperafflusso di pazienti negli scorsi giorni al pronto soccorso delle Scotte. Ieri pomeriggio si sono formate lunghe file di ambulanze in attesa fuori dalla struttura. Questo è quanto è stato segnalat ...