Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Al Bano tra gli ospiti? Lui non nega | “Vediamo se riesco ad esserci”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “sead. Per merappresenta più di quanto abbia mai detto, e rischio di essere l’uomo che ne ha fatto più in assoluto”. A non escludere una sua partecipazione come ospite aè Alche, in un’intervista con l’Adnkronos, rivela che ci sono stati degli ‘avvicinamenti’ relativi ad una sua presenza sul palco dell’Ariston, ma ancora nulla di ufficiale. “Stiamo a vedere cosa succederà, ancora non c’è nulla ma”, dice sibillino l’artista di Cellino San Marco. Che ci tiene a ricordare quanto la kermesse ligure sia stata per lui importante fin dalla prima giovinezza. “Per me, per noi del profondo Sud,rappresentava il Natale pagano – dice ancora Al– I regali ...