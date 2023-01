Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi circa 50 mila fedeli a San Pietro di Benedetto XVI l’appello santo subito presenti dignitari da tutto il mondo i patriarchi di Rachele Libano in prima fila anche il capo dello Stato Sergio Mattarella è la premier Giorgia Meloni a guidare la delegazione della Germania paese natale del papa emerito primo in e 6 secoli e da applicare nella storia della Chiesa età del presidente Stan Meyer lansky Regina Sofia ha presentato la casa reale spagnola dal Belgio è arrivato re Filippo accanto a quelle di Italia Germania unici due paesi invitati a partecipare con delegazioni ufficiali sono intervenuti rappresentanti in una ventina di altri paesi viene detto Fede l’amico dello sposo che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente per sempre la sua voce le ...