Ultime Notizie Roma del 05-01-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno in Vaticano oggi i funerali solenni di Ratzinger e si sono conclusi con il momento liturgico del Commiato attraverso il quale il papa emerito è stata affidata Dio la salma di Ratzinger è stata tumulata nelle grotte vaticane sono stati circa 50 mila Fedeli che hanno partecipato ai funerali di Benedetto XVI un momento di preghiera e commozione prima che la bara lasciasse il sagrato di San Pietro Francesco si è alzato in piedi ha messo la mano per Pochi istanti Ma tutto il corteo si è fermato venuti ma tanto di Bergoglio Ratzinger folla di fedeli presenti in piazza scandito a piena voce il grido santo subito subito in Ucraina il presidente turco erdogan in una telefonata con bladimir Putin non c’è stato il fuoco unilaterale è una soluzione pacifica ...