Ultime Notizie Roma del 05-01-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 gennaio 2023)dailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale i funerali di Benedetto XVI in primo piano una piazza San Pietro gremita in preghiera Papa Francesco nell’omelia ha detto gratis per la sua Sapienza dedizione ha testimoniato il Vangelo nella sua vita nella fila delle autorità il capo dello Stato Sergio Mattarella è il premier Giorgia Meloni migliaia e fedeli presenti alla cerimonia funebre in fila fin dalle prime ore di questa mattina c’era un infermiere attente nella casa di riposo anziani lasciati soli proprio nel periodo delle festività natalizie quando si fa sentire di più la lontananza dai propri cari blitz dei Carabinieri dei NAS a Vasto raggio durante le feste di Natale e Capodanno Un’operazione che sembra portare alla luce solo la punta di un iceberg sotto il mirino dei militari le strutture per anziani in ...