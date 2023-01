Ultime Notizie Roma del 05-01-2023 ore 11 | 10

(Di giovedì 5 gennaio 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio fino alle 14 di oggi l’aria attorno a San Pietro te la zona rossa in occasione dei funerali di Benedetto XVI alle 6 qui del papa emerito teste coronate capi di stato un leader di altre fedi 200.000 persone hanno reso omaggio a Benedetto XVI nei giorni scorsi la cui salma era esposto fino a ieri nella Basilica Vaticana la decisione presa da Papa Francesco sulla messa in latino hanno spezzato il cuore di Ratzinger ha detto il suo storico segretario Monsignor Georg heym in 1 intervista al Take spot sono tante le novità fiscali presenti in manovra che potranno interessare gli italiani durante tutto iltel IVA detraibile al 50% per acquisti di case Green all’innalzamento della toglie regime forfettario e alle 12 sanatorie queste alcune in ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Non è un segreto: al Bologna serve un difensore. Come già anticipato nella Rassegna Stampa di questa mattina, il club felsineo si sta guardando attorno e, ora come ora, ha puntato gli occhi anche su S ...In questi ultimi giorni, però, sembra che la compagnia abbia preso in considerazione una nuova idea per The All Mighty. Bobby Lashley, come ben sappiamo, ha spiccato il volo da quando ha cominciato a ...