Ultime Notizie Roma del 05-01-2023 ore 07 | 10

100 mila le persone previste oggi ai funerali di Benedetto XVI per la Questura diPiazza San Pietro classificata di massima sicurezza sono 100.000 dicevamo lo prevede l'ordinanza della Questura Capitolina che è stata firmata in serata per accedere a piazza San Pietro definita di massima sicurezza sarà necessario sottoporsi ai controlli con il cane metal detector nelle zone limitrofe sarà in Vece disposto un prefiltraggio la no-fly zone tra privata oltre la piazza è disposta la presenza di elicotteri tiratori scelti reparti speciali interforze tra cui quelli dell'antiterrorismo Vigili del Fuoco 118i polizia locale saranno oltre mille gli agenti impiegati Inoltre nella zona tra trave di per trasporto di contenitori in vetro fino alle ore 14

Nel firmamento della musica italiana, Emma Marrone è una delle stelle più brillanti e affermate. La sua carriera ha avuto inizio grazie ...La guerra in Ucraina è giunta oggi, giovedì 5 gennaio 2023, al giorno 315. Il presidente Volodymyr Zelensky , in un video pubblicato nella serata di ieri, ha dichiarato che "è necessario mettere fine ... Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca: Italia non può mediare, appoggia Kiev Il Centro di accoglienza gestito dalla Caritas in via Marsala non chiuderà, ma nel corso dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Bruno ...File di fedeli nelle aree limitrofe già all'alba. La cerimonia funebre alle 9:30. Negli ultimi tre giorni, oltre 200mila fedeli sono accorsi per rendere omaggio a Joseph Ratzinger ...