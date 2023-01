Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | Durigon | “Chi lo perde si cerchi un posto”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Un decreto lavoro entro gennaio per “dare più flessibilità e meno burocrazia alle aziende, più sicurezza ai lavoratori”. Lo annuncia in un’intervista a ‘La Repubblica’ il sottosegretario al Lavoro Claudio, aggiungendo che il provvedimento potrebbe “ripristinare le vecchie condizioni di Opzione Donna: c’è la volontà politica, stiamo simulando gli scenari”. Sulla scure del governo suldil’esponente leghista spiega che vengono potenziate “formazione e incentivi, lo Stato ha il dovere di prospettare soluzioni agli occupabili”. Il sistema del, sottolinea “ha fallito: è evidente a tutti. Noi lo togliamo solo a chi può lavorare e si adagia nella sua condizione attuale. La vera sfida non è dare un sussidio, ma il lavoro. E le offerte non mancano, visto che le aziende cercano 500 mila ...

Sky Tg24

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Tranquillo, fin troppo. 'Non sono io quella persona. Non ho fatto niente', afferma quando gli mostrano le immagini dell'aggressione. Era a la sera di San Silvestro 'Non ricordo se sono passato dalla ... Guerra Ucraina Russia, le news. Mosca: Italia non può mediare, appoggia Kiev Norbert Haug ritiene che la Ferrari abbia fatto il massimo nella scorsa stagione. L'ex vice-presidente Mercedes Motorsport crede che la scuderia del Cavallino, anche senza quegli errori che ne hanno c ...Dopo l’uscita fatta dal Lebron James durante l’All-Star Weekend che aveva fatto pensare a un possibile addio ai Lakers, Rich Paul è corso ai ripari ... Il derby di Los Angeles se lo aggiudicano i ...