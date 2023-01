Ultime Notizie – Problemi Dazn | Urso convoca i vertici | “Chiarezza sui disservizi”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “A tutela dei consumatori hoto per il 12 gennaio al Mimit idella società, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi e deidella Serie A”. Lo annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. “Il perpetuarsi delo – sottolinea – impone di faresulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Stando a quanto emerso nellesettimane , per esempio, possiamo affermare che dicembre 2022 ... Entra nel gruppo offerte di lavoro, pensioni, bonus, invalidità - 104 e newsultima ora ...E proprio da queste parti il giorno di Natale, ma reso noto solo nelleore, è stato effettuato uno straordinario ritrovamento da un'équipe di ricercatori polacchi del Centro di archeologia ... Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Putin: «Dialogo con Kiev solo se riconosce i territori annessi» Il primo impegno europeo del 2023 è anche l’ultimo del girone di andata della regular season. Per l’Olimpia (4-4 in trasferta) si tratta di un impegno difficilissimo contro l’Olympiacos che è 10-6 in ...SEZZE – Paura a Sezze Scalo dove intorno alle 13,30 colpi di pistola sono stati esplosi da un’auto all’indirizzo di un’altra auto. E’ accaduto in via degli Archi di San Lidano nel piazzale di un local ...