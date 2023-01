Ultime Notizie – Primarie Pd | nessuno slittamento | restano il 19 febbraio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il Pd allontana l’ipotesi di unodelle. “Per il segretario Letta la data per leresta quella del 19in linea con quanto già deciso” precisano fonti del Nazareno sull’ipotesi di rinviare le al 26. “Eventualmente sarà la Direzione della prossima settimana a valutare la richiesta dei candidati, essendo la Direzione stessa delegata dall’Assemblea nazionale a gestire l’ingorgo creato dal voto imminente per il rinnovo della 4 amministrazioni regionali”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione