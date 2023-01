Ultime Notizie – Benedetto XVI | da Mattarella a Meloni e Draghi big della politica al funerale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dal capo dello Stato, Sergio, ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia, e alcuni leader di partito, ma con ruoli di governo, come Antonio Tajani vicepresidente di Forza Italia e vicepremier. Sono questi i nomi delle Istituzioni enazionale che oggi alle 9.30 saranno in piazza San Pietro per ildel Papa emeritoXVI, Joseph Ratzinger. Non ci saranno invece il fondatore di Fi, Silvio Berlusconi, che resterà ad Arcore e il presidente del M5S, Giuseppe Conte, così come non saranno presenti il segretario del Pd, Enrico Letta, Carlo Calenda di Azione e Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia viva. Per quanto riguarda la delegazione italiana, l’unica con presenza ufficiale di Stato, ...