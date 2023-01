Ultime Notizie – Bce | l’autonomia va difesa ma la banca centrale può sbagliare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Quando la politica si mette contro le istituzioni economiche, il problema sono sempre gli interessi di parte. Nel caso del governo italiano e della Bce, gli interessi sono diversi, perché la politica economica e quella monetaria possono avere esigenze che non coincidono. Ma gli interessi diversi alla fine devono convergere, perché la Bce ha interesse che l’Italia non crei problemi alla stabilità dell’area Euro e perché l’Italia ha interesse che la Bce offra l’ombrello che le serve per avere un rapporto sereno con i mercati. Servono però due punti fermi.delladeve restare un dogma, e non ci devono essere interferenze nell’esercizio del suo mandato. Questo, però, non vuol dire che la Bce non possa, che sia infallibile, e che non sia possibile sostenere che la politica monetaria ...