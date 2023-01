UFFICIALE | Sampdoria-Napoli | arbitra Abisso

CalcioNapoli24

... rese note tramite un comunicato. La Juventus se la vedrà faccia a faccia con l'Udinese e ... Domenica a partire dalle ore 18:00, poi, assiteremo a- Napoli, con gli azzurri di ...La designazione arbitrale per- Napoli, gara in programma domenica 8 gennaio (ore 18.00) al 'Ferraris' di Genova e ... Quarto: Marinelli di Tivoli. VAR : Valeri di Roma 2. AVAR : S. ... UFFICIALE - Sampdoria-Napoli, ci sarà un'assenza per squalifica tra i blucerchiati Appuntamento alle ore 15, presso la sede sociale di Corte Lambruschini, per l'assemblea degli azionisti della Sampdoria in prima convocazione (la seconda è prevista il 10 gennaio, la terza il 20 e la ...Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto per il match di domenica 8 gennaio alle ore 18, Sampdoria vs Napoli, valido per la diciassettesima giornata di serie A, quale direttore di gara il signor Abi ...