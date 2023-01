UFFICIALE – Sampdoria-Napoli affidata all’arbitro Abisso | la sestina completa

CalcioNapoli24

La designazione arbitrale per- Napoli, gara in programma domenica 8 gennaio (ore 18.00) ... Quarto: Marinelli di Tivoli. VAR: Valeri di Roma 2. AVAR: S. Longo di Paola. L'AIA ha ...Orae Juventus sono due gare fondamentali, anzi è andata anche bene che i blucerchiati ... Si sono informati su tanti calciatori ma senza fare una proposta. Ci hanno chiesto non solo ... UFFICIALE - Sampdoria-Napoli, ci sarà un'assenza per squalifica tra i blucerchiati Sampdoria-Napoli, la squadra di Luciano Spalletti subito a lavoro: il punto dopo la partita persa contro l’Inter Nemmeno il tempo di rifiatare che il Napoli si è messo subito a lavoro in vista della g ...Bram Nuytinck si è presentato ai tifosi della Sampdoria: ecco le dichiarazioni rilasciate dal difensore olandese Bram Nuytinck si è presentato ai tifosi della Sampdoria dopo l’addio all’Udinese. Ecco ...