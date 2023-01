UFFICIALE – Nicolussi Caviglia passa alla Salernitana!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il mercato invernale ha regalato già diversi colpi, ai quali si aggiunge quello dicheSalernitana. Accordo raggiunto con la Juventus che ne detiene il cartellino: prestito fino a fine stagione con diritto di opzione e contro-opzione. Il giovane centrocampista classe ’00 saluta così la Serie B e si accasa a Salerno, pronto a vestire la maglia numero 41. Salernitana: arrivaDopo l’arrivo di Ochoa, la società campana chiude un altro colpo. Hans– di proprietà della Juventus –cosìSalernitana, dopo una prima parte di stagione disputata con il Sudtirol, in Serie B. In cadetteria, con la compagine altoatesina, ha giocato con continuità, ...

... con 17 presenze costellate da due reti contro Parma e Cittadella, hanno riportato Hans... è infatti passato alla Salernitana in prestito fino al 30 giugno, come annunciato sul sito...Calciomercato Juventus, adesso è. C'è anche il comunicato che annuncia il suo addio: i dettagli dell'operazione. Adesso è, con tanto di comunicato, il giocatore di proprietà bianconera andrà in prestito in Serie A. Salernitana, ecco Nicolussi Caviglia dalla Juve: ufficiale